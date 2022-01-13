Похоже на оккупацию: Рогозин заявил, что не хочет видеть казахского министра на "Байконуре"

Дмитрий Рогозин публично заявил о нежелании сотрудничать с министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Руководитель Роскосмоса обвинил казахского министра в антироссийских взглядах.

Свою позицию Рогозин высказал на странице в твиттере. Интересно, что руководитель Роскосмоса – не первый, кто объявил бойкот Умарову.

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Ранее о нежелании сотрудничать заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он назвал чиновника "русофобской дрянью". Впоследствии и глава Роскосмоса сказал, что на космодроме Байконур Умарову будут "не рады".

Мы его там не ждем,

– написал Рогозин.

Заметим, что Умарову ранее запретили въезд в Россию. В Кремле его взгляды называют русофобскими. Добавим, что из-за протестов в Казахстане президенту республики Касым-Жомарту Токаеву пришлось распустить правительство и собрать новый состав кабинета министров страны. Некоторые политики сохранили должности. Среди глав ведомств был и Аскар Умаров, что возмутило российские международные организации.

Реакция Умарова

Сам Умаров в фейсбуке отметил, что образ пытаются демонизировать, и он "не является тем, кем его пытаются представить". Министр подчеркнул, что "на всех постах, которые он занимал до этого, он пытался плодотворно сотрудничать с "русскими и другими партнерами".

Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка России нашей страны,

– добавил он.

Умаров заверил, что готов и в дальнейшем работать в этом направлении для общей пользы, и что хочет подтвердить свою преданность принципам толерантности и дружбы народов.

На днях космодром "Байконур" взяли под усиленную вооруженную охрану. Произошло это на фоне массовых беспорядков в Казахстане. Космодром, напомним, арендует Россия.

Полный текст публикации Дмитрия Рогозина:



На космодроме "Байконур" мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем.

