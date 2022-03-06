Россия перебрасывает автобусы
В соцсетях появилось видео, на котором происходит переброска "техники". Если раньше орда перевозила танки, артиллерийские системы и тому подобное, то теперь это автобусы типа ПАЗ-3205 и пассажирские ГАЗели.
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Также на видео видно множество грузовиков и маршруток. На большинстве российской "техники" присутствует известная буква Z.
Смотрите видео переброски "техники" россиянами
По данным Генштаба, по состоянию на утро 6 марта потери России составляют:
- личного состава – более 11 тысяч;
- танков ‒ 285;
- боевых бронированных машин (ББМ) ‒ 985;
- артиллерийских систем – 109;
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50;
- средств противовоздушной обороны – 21;
- самолетов – 44;
- вертолетов – 48;
- автомобильной техники – 447;
- легких скоростных катеров – 2;
- цистерн с топливом – 60;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4.
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