Росія перекидає автобуси
У соцмережах з'явилося відео, на якому відбувається перекидання "техніки". Якщо раніше орда перевозила танки, артилерійські системи тощо, то тепер це автобуси типу ПАЗ-3205 і пасажирські ГАЗелі.
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Також на відео видно безліч вантажівок і маршруток. На більшості російської "техніки" присутня знана літера Z.
Дивіться відео перекидання "техніки" росіянами
За даними Генштабу, станом на ранок 6 березня втрати Росії складають:
- особового складу – понад 11 тисяч;
- танків ‒ 285;
- бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 985;
- артилерійських систем – 109;
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 50;
- засобів протиповітряної оборони – 21;
- літаків – 44;
- гелікоптерів – 48;
- автомобільної техніки – 447;
- легких швидкісних катерів – 2;
- цистерн з паливом – 60;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4.
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