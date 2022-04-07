Похожее делали перед Второй мировой, – Уолкер пояснил, что предусматривает ленд-лиз для Украины

Конгресс и президент Байден вместе работали над восстановлением программы ленд-лиза. Главная ее идея в том, что она дает дополнительные полномочия президенту использовать имеющиеся американские военные резервы.

Об этом рассказал Курт Уолкер, специальный представитель государственного департамента США в Украине, в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале. Он также отметил, что рад обновлению программы ленд-лиза.

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Уолкер также поделился, что ленд-лиз позволит оперативно отправлять всю необходимую амуницию и оборудование в Украину. А потом думать о том, как пополнять эти резервы.

"То есть это дает президенту больше возможностей поставлять оборудование, оружие, амуницию гораздо быстрее", – отмечает Курт Уолкер.

Это сродни тому, что мы делали для Великобритании перед Второй мировой и перед тем, как мы сами вступили в войну. У этой программы есть все возможности ускорить поддержку Украины,

– говорит представитель госдепа США.

Полное интервью с Куртом Уолкером смотрите 7 апреля в 21:00 на Youtube 24 канала.