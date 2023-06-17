Украинские военнослужащие постоянно продолжают поиски пропавших, чтобы семьи могли похоронить их достойно. Тело одного из бойцов до сих пор не могут найти.

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Как проходят поиски погибших

Поиски погибших бойцов проходят вблизи города Святогорск Донецкой области. Населённый пункт удалось деоккупировать осенью во время операции по освобождению Харьковской области. В так называемом "Шервудском лесу" в Донецкой области украинские защитники попали в засаду и погибли. Их остатки до сих пор находят поисковики.

Миссия "На щите" уже работала в лесу 8 месяцев назад, когда вблизи Святогорска еще шли бои. Тогда удалось собрать остатки 7 тел, и, как считали поисковики, они собрали все тела. Однако впоследствии выяснилось, что бойцов было больше – 8 человек.

Визуально мы их собрали, мы думали, что всех собрали, потому что было 7 тел, а оказалось, что одного нет, и мы идем с поисковиками искать еще одного,

– рассказал руководитель поисковой группы Андрей Чернявский.

В поисковой операции также участвует собака Ханна. Она натренирована на поиски живых людей под завалами и погибших. Разыскать остатки погибших Героев очень сложно, ведь враг перемешал тела погибших с землей – россияне ездили по ним по технике. Однако поисковики не останавливаются и продолжают собирать кости.

В ходе поисковой операции удалось найти остатки, однако в группе "На щите" не связывают их с пропавшим восьмым бойцом.

"Мы к тому бойцу, которого мы ищем, их не привязываем. Это могут быть остатки одного или нескольких", – подчеркнули поисковики.

Собратья не оставляют надежды, что пропавший военнослужащий может оказаться в плену россиян. Боец Сергей рассказал, что в половине случаев без вести пропавшие становятся в статус пленных.

Кроме костей поисковики собрали сгоревший шлем, часть жетона и крестик. Все находки отправят на экспертизу, на которой установят, кому принадлежат найденные остатки.

Украина теряет лучших