Поиски крайнего: кто виноват в эпидемии коронавируса

Недавно агентство Henry Jackson Society выпустило доклад о том, что Китай несет ответственность за экономический ущерб и смерти от коронавируса.

Сумму компенсации агентство насчитало немалую – 6,5 триллиона долларов. Аргументировали это тем, что Китай на первых этапах эпидемии якобы скрывал жертвы и не дал возможность странам Европы подготовиться к пандемии.

Действительно ли Китай виноват в масштабах эпидемии или это политическая манипуляция ради "поиска крайнего"? Об этом - далее в статье.

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В чем обвиняют Китай?

Если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, инфекция так и не вышла бы за пределы Китая,

- говорится в докладе Henry Jackson Society.

Согласно международным санитарным правилам, Китай должен делиться всей информацией о потенциальных смертельных эпидемиях, особенно если это касается неизлечимых вирусов. Эти правила приняли после вспышки в Китае вируса атипичной пневмонии. Тогда страна до последнего скрывала от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) количество инфицированных.

Агентство считает, что Китай нарушил правила, если не доложил о жертвах от коронавируса в течение 3 недель после вспышки. В частности, ссылаются на данные американской разведки и исследования Саутгемптонского университета. Согласно исследованию, своевременное предупреждение о возгорании в Ухане и жесткий карантин могли бы уменьшить распространение эпидемии на 95%.



Экономический спад в странах большой семерки и Китае в результате эпидемии / Таблица из доклада Henry Jackson Society

Замалчивание, в котором замешана коммунистическая партия Китая, не дает миру узнать информацию, необходимую для предотвращения новых случаев,

- заявил Майк Помпео после министерской телеконференции Большой семерки 25 марта.

Он добавил, что страны-участницы G7 разделяют его позицию.

Известно, что первого врача, который сообщил своим знакомым о том, что люди гибнут от неизвестной болезни, вызвали в полицию. На следующий день, 31 декабря, власти предупредили людей о возгорании коронавируса и запретили частным лицам распространять информацию об эпидемии.

Это репрессии против врачей и попытка в Китае скрыть информацию о смертельной эпидемии как в 2003 году? Или это меры безопасности, чтобы не разжигать панику, пока точно ничего не известно о масштабах и опасности? Каждый решит сам, исходя из своих идеологических убеждений. Эксперты же констатируют, что, независимо от умысла, именно эта ошибка или сознательная попытка скрыть данные привела к распространению инфекции по миру.

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Опираясь на всю изложенную информацию, в политикуме сформировалась мысль, что Китай виноват в том, что вирус распространился по миру. Некоторые отмечают, что Европа могла бы успеть подготовиться к эпидемии, если бы страны еще в декабре имели информацию об угрозе.

Однако, действительно ли страны, обвиняющие Китай, сделали все возможное для минимизации рисков, когда угроза пандемии была очевидной?

Как изоляция на карантин поможет разгрузить больницы в течение эпидемии и выиграть время для подготовки. Желтая кривая - умеренная изоляция, зеленая - полная, фиолетовая - отсутствие любого карантина / Инфографика с Meduza

Страны до последнего не верили в коронавирус

Европейские страны допустили не меньшее количество ошибок, которые привели к распространению эпидемии. Это касается как скептических заявлений, из-за которых общество просто не верило в опасность, так и конкретных действий или бездействия.

Например, британский премьер Борис Джонсон не верил в опасность коронавируса и не хотел объявлять карантин. Политик призвал переболеть и выработать "стадный иммунитет", чем шокировал британских врачей. Отметим, что на момент этого заявления ВОЗ уже объявила пандемию и было известно о 181 тысячи случаев заболевания по всему миру, а в самой Великобритании – 1549 случаев.

Джонсон заявил, что пожимал руки больным коронавирусом и отмечал, что каждый может сам решать, каким способом здороваться. Впоследствии, под давлением цифр, политик изменил свое отношение, и в Британии объявили о карантине, но время уже было потеряно.

Первый случай в стране зафиксировали 31 января, но жесткий карантин ввели только 24 марта. Два месяца вирус мог свободно распространяться. Вскоре сам Джонсон заболел коронавирусом и оказался в тяжелом состоянии.



Больной Борис Джонсон вышел на совещание через видеоконференцию / Фото GLOBAL LOOK PRESS

Конечно, это не единственный подобный прецедент в мире. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп до последнего не хотел закрывать страну на каратин, сравнивая коронавирус с гриппом. Он заявлял, что десятки тысяч американцев ежегодно погибают от гриппа и экономика ни разу не останавливалась.

Это заявление прозвучало 9 марта, когда во всем мире было зафиксировано 113 тысяч случаев коронавируса. В США на данный момент было 605 инфицированных. Первый случай в США зафиксировали 22 января.

Вскоре Трамп изменил свое мнение и отметил, что "некоторые люди сравнивают коронавирус с гриппом, однако это не так". Каратин в очаге заболевания (Нью-Йорк) ввели только 22 марта, когда в США было известно о 33 тысячах случаев заболевания. Время также было потеряно.

Ярким примером является и президент Бразилии Жаир Болсонару. 20 марта политик назвал эпидемию "легким гриппом" и призвал мэров городов отменять карантин, потому что это якобы вызывает панику. На момент этого заявления в мире было зафиксировано 272 тысячи случаев коронавируса, а в самой Бразилии – 793 случая.

31 марта Президент изменил свое отношение и назвал борьбу с эпидемией "главным вызовом поколения".

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Примеров ошибок с одним лишь отношением к коронавирусу и объявлением карантина - множество. Испания объявила карантин 16 марта, когда в стране было почти 10 тысяч случаев заболевания. Швеция со своими 6830 случаями до сих пор не объявила карантин. Президент Беларуси Лукашенко вообще заявляет, что "не видит никаких вирусов", а в России опомнились только в апреле.

Отметим, подготовка к коронавирусу предполагает не только карантин и серьезное отношение к эпидемии. Это еще и предварительное обеспечение масками и защитными костюмами больниц, подготовка помещений, налаживание производства тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), подготовка механизмов закрытия границ и тому подобное.



Аппараты ИВЛ сейчас являются главным инструментом реабилитации тяжелобольных коронавирусом / Фото из открытых источников

Сейчас мы видим, что страны Европы в целом оказались не подготовленными к эпидемии. В Италии и Испании, например, не хватает тестов, масок и аппаратов ИВЛ. В США помещения для инфицированных и морги начали готовить только когда появилась экстренная необходимость. Некоторые страны, конечно, справились с эпидемией, наладив необходимые механизмы и своевременно объявив карантин. Страдают те, кто скептически относился к эпидемии, когда можно было реально что-то сделать.

Почему страны Запада так тянули с карантином? Это сознательная попытка до последнего сохранить стабильность экономики, бюрократия или роковая ошибка, которую в свое время допустили в китайском Ухане, не объявив вовремя карантин? Здесь также каждый для себя решит, исходя из идеологических убеждений.

Однако, мы имеем факт, что страны Запада, в отличие от Китая в декабре, имели всю необходимую информацию об опыте борьбы с вирусом и наглядно увидели последствия эпидемии. Более того, звучали предупреждения ВОЗ, однако до определенного момента их будто не слышали.

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ВОЗ предупреждала

Примечательно, что ВОЗ предупреждала о серьезности эпидемии еще 28 февраля, когда подняла оценку риска коронавируса к "очень высокой". В марте организация неоднократно отмечала, что смертность в 3-4 раза больше, чем от обычного гриппа. Также эксперты говорили, что страны со слабыми системами здравоохранения имеют повышенный риск. Первые предупреждения, которые должны были побудить страны на подготовку к эпидемии или хотя бы формирование кризисных планов, прозвучали еще 11 февраля.

Пандемию (всемирную эпидемию) объявили 11 марта. В ВОЗ отметили, что к этому привело, в частности, бездействие многих стран перед угрозой вируса.

Если посмотреть даты объявления карантина в наиболее пораженных странах, то даже после объявления пандемии не все сразу приняли широкие общенациональные мероприятия. Испания объявила карантин 16 марта, Франция - 17-го, Турция и Нью-Йорк - 22-го, Великобритания - 24-го. Можно только представлять, каких масштабов был и является дефицит стратегически важных ресурсов, которыми просто не успели запастись и наладить производство.

Некоторые страны были более рассудительны и объявили карантин сразу после объявления пандемии.

Следует отметить, что Украина пошла на общенациональный карантин сразу после объявления пандемии. На тот момент было известно лишь об одном случае коронавируса.

Поиски виновного

Британское агентство Henry Jackson Society считает, что Китай за свои ошибки должен уплатить 6,5 триллиона долларов убытков, а страны должны отстаивать это в международных судах. Американские сенаторы также склонны считать Китай виновным в распространении эпидемии, потому что они не объявили вовремя об эпидемии и позволяли людям летать в Ухань и разносить вирус по всему миру. Более того, несвоевременное предупреждение якобы помешало миру качественно подготовить страны к эпидемии.

При этом мы имеем факты, когда страны Европы также допускают роковые ошибки и пренебрегают подготовкой к кризису.

На самом деле, если рассмотреть вопрос в плоскости политических последствий, то разница очень большая. Глава тоталитарного Китая Си Цзиньпин получит страну с упадком экономики, однако с устойчивой властью и идеологией. Политически в стране ничего не изменится.

Гораздо сложнее все в демократических государствах, в которых экономический упадок означает падение популярности власти и изменение электоральных и идеологических предпочтений. Особенно это актуально для Соединенных Штатов, в которых вскоре начнутся выборы президента.



Эпидемия коронавируса может спутать карты Дональду Трампу перед выборами / Фото из открытых источников

Экономический упадок может спутать все карты Дональду Трампу, который собрался выдвигаться на второй срок. Подогревает ситуацию то, что Трамп сразу легкомысленно отнесся к вирусу и получается, что это якобы он не подготовил страну к эпидемии.

Подобная ситуация произошла с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, который до последнего тянул с карантином и теперь страна в лидерах по заболеваемости.

Англию, США и некоторые другие страны объединяет потребность в сокрытии своих ошибок и обвинении другой стороны – Китая. Конечно, это не оправдывает Китай, ошибочная политика которого была первой в пандемии, но и не надо преувеличивать его "вклад" в масштабы эпидемии и убытки от коронавируса.

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Отметим, что китайцы также прибегают к манипуляциям для перекладывания вины на других. Там в политикуме ходит теория, что коронавирус – это биооружие США и часть американо-китайской торговой войны.

Не исключено, что даже не будет никаких исков в международные суды, а отчет агентства политики используют для того, чтобы оправдать себя и создать "шум" в СМИ. Китай никогда не выплатит 6,5 триллиона долларов компенсации.

Во-первых, сумма очень велика даже для Китая. В условиях разрушенных экономик никто не будет выплачивать таких компенсаций. Во-вторых, международное право не знает никаких прецедентов с подобными обвинениями, что усложнит процесс.

Интересным вариантом было бы введение в Китай под угрозой санкций комиссии ВОЗ, чтобы закрыть все потенциальные очаги новых вирусов и более жестко следить за соблюдением санитарных норм во всем мире.

Нет ничего удивительного, что власть мировых стран допустила много ошибок в подготовке к эпидемии, ведь ситуация действительно беспрецедентная в XXI веке. Подогрела катастрофу глобализация и открытые границы. Однако, пока от политиков звучат лишь предложения "наказать" виновного вместо того, чтобы признать свои ошибки и бороться с последствиями.