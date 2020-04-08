Пошуки крайнього: хто винен в епідемії коронавірусу

Нещодавно агентство Henry Jackson Society випустило доповідь про те, що Китай несе відповідальність за економічні збитки та смерті від коронавірусу.

Суму компенсації агентство нарахувало чималу – 6,5 трильйона доларів. Аргументували це тим, що Китай на перших етапах епідемії нібито приховував жертви та не дав змогу країнам Європи підготуватись до пандемії.

Чи дійсно Китай винен у масштабах епідемії чи це політична маніпуляція задля "пошуку крайнього"? Про це – далі у статті.

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У чому звинувачують Китай?

Якби Китай надав точну інформацію на ранньому етапі, інфекція так і не вийшла би за межі Китаю, – йдеться у доповіді Henry Jackson Society.

Згідно з міжнародними санітарними правилами, Китай має ділитись усією інформацією щодо потенційних смертельних епідемій, особливо якщо це стосується невиліковних вірусів. Ці правила прийняли після спалаху у Китаї вірусу атипової пневмонії. Тоді країна до останнього приховувала від Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) кількість інфікованих.

Агентство вважає, що Китай порушив правила, коли не доповів про жертви від коронавірусу протягом 3 тижнів після спалаху. Зокрема, посилаються на дані американської розвідки та дослідження Саутгемптонського університету. Згідно з дослідженням, вчасне попередження про спалах в Ухані та жорсткий карантин могли б зменшити розповсюдження епідемії на 95%.

Економічний спад у країн великої сімки та Китаю внаслідок епідемії / Таблиця з доповіді Henry Jackson Society

Замовчування, у якому замішана комуністична партія Китаю, не дає світу дізнатися інформацію, необхідну для запобігання новим випадкам, — заявив Майк Помпео після міністерської телеконференції Великої сімки 25 березня.

Він додав, що країни-учасниці G7 поділяють його позицію.

Відомо, що першого лікаря, який повідомив своїм знайомим про те, що люди гинуть від невідомої хвороби, викликали в поліцію. Наступного дня, 31 грудня, влада попередила людей про спалах коронавірусу та заборонила поширювати інформацію про епідемію.

Це репресії проти лікарів та спроба у Китаю приховати інформацію про смертельну епідемію як у 2003 році? Чи це заходи безпеки, щоб не розпалювати паніку, доки достеменно нічого не відомо про масштаби та небезпеку? Кожен вирішить сам, виходячи зі своїх ідеологічних переконань. Експерти ж констатують, що, незалежно від умислу, саме ця помилка чи свідома спроба приховати дані призвела до поширення інфекції світом.

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Спираючись на всю викладену інформацію, в політикумі сформувалась думка, що Китай винен у тому, що вірус поширився світом. Дехто зазначає, що Європа могла б встигнути підготуватись до епідемії, якщо б країни ще у грудні мали інформацію про загрозу.

Проте, чи дійсно країни, які звинувачують Китай, зробили все можливе для мінімізації ризиків, коли загроза пандемії була очевидною?



Як ізоляція на карантин допоможе розвантажити лікарні протягом епідемії та виграти час для підготовки. Жовта крива – помірна ізоляція, зелена – повна, фіолетова – відсутність будь-якого карантину / Інфографіка з Meduza

Країни до останнього не вірили в коронавірус

Європейські країни допустили не меншу кількість помилок, які призвели до поширення епідемії. Це стосується як скептичних заяв, через які суспільство просто не вірило у небезпеку, так і конкретних дій або бездіяльності.

Наприклад, британський прем’єр Борис Джонсон не вірив у небезпеку коронавірусу та не хотів оголошувати карантин. Політик закликав перехворіти та виробити "стадний імунітет", чим шокував британських лікарів. Зазначимо, що на момент цієї заяви ВООЗ вже оголосила пандемію та було відомо про 181 тисячу випадків захворювання по всьому світу, а у самій Британії – 1549 випадків.

Джонсон заявляв, що тиснув руки хворим на коронавірус та зазначав, що кожен може сам вирішувати, яким способом вітатися. Згодом, під тиском цифр політик змінив своє ставлення, й у Британії оголосили про карантин, але час вже було втрачено.

Перший випадок у країні зафіксували 31 січня, але жорсткий карантин ввели лише 24 березня. Два місяці вірус міг вільно розповсюджуватись. Невдовзі сам Джонсон захворів на коронавірус й опинився у важкому стані.



Хворий Борис Джонсон вийшов на нараду через відеоконференцію / Фото GLOBAL LOOK PRESS

Звісно, це не єдиний подібний прецедент у світі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп до останнього не хотів закривати країну на каратин, порівнюючи коронавірус із грипом. Він заявляв, що десятки тисяч американців щорічно гинуть від грипу і економіка жодного разу не зупинялась.

Ця заява пролунала 9 березня, коли у всьому світі було зафіксовано 113 тисяч випадків коронавірусу. У США на цей момент було 605 інфікованих. Перший випадок у США зафіксували 22 січня.

Невдовзі Трамп змінив свою думку та зазначив, що "деякі люди порівнюють коронавірус із грипом, проте це не так". Каратин в епіцентрі захворювання (місті Нью-Йорк) ввели лише 22 березня, коли у США було відомо про 33 тисячі захворювань. Час також було втрачено.

Яскравим прикладом є і президент Бразилії Жаїр Болсонару. 20 березня політик назвав епідемію "легким грипом" та закликав мерів міст скасовувати карантин, бо це нібито спричиняє паніку. На момент цієї заяви у світі було зафіксовано 272 тисячі випадків коронавірусу, а у самій Бразилії – 793 випадки.

31 березня президент змінив своє ставлення та назвав боротьбу з епідемією "головним викликом покоління".

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Прикладів помилок з одним лише ставленням до коронавірусу та оголошенням карантину – безліч. Іспанія оголосила карантин 16 березня, коли у країні було майже 10 тисяч захворювань. Швеція зі своїми 6830 випадків досі не оголосила карантин. Президент Білорусі Лукашенко взагалі заявляє, що "не бачить ніяких вірусів", а у Росії схаменулись лише у квітні.

Зазначимо, підготовка до коронавірусу передбачає не лише карантин та серйозне ставлення до епідемії. Це ще і попереднє забезпечення масками та захисними костюмами лікарень, підготовка приміщень, налагодження виробництва тестів, апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), підготовка механізмів закриття кордонів тощо.



Апарати ШВЛ наразі є головним інструментом реабілітації важкохворих на коронавірус / Фото з відкритих джерел

Зараз ми бачимо, що країни Європи загалом виявились не підготовленими до епідемії. В Італії та Іспанії, наприклад, не вистачає тестів, масок та апаратів ШВЛ. У США приміщення для інфікованих та морги почали готувати лише коли з’явилась екстрена потреба. Деякі країни, звісно, впоралися з епідемією, налагодивши необхідні механізми та вчасно оголосивши карантин. Страждають ті, хто скептично ставився до епідемії, коли можна було реально щось зробити.

Чому країни Заходу так тягнули з карантином? Це свідома спроба до останнього зберегти стабільність економіки, бюрократія чи фатальна помилка, яку свого часу допустили в китайському Ухані, не оголосивши вчасно карантин? Тут також кожен для себе вирішить, виходячи з ідеологічних переконань.

Проте, ми маємо факт, що країни Заходу, на відміну від Китаю у грудні, мали всю необхідну інформацію про досвід боротьби з вірусом та наочно побачили наслідки епідемії. Більш того, лунали попередження ВООЗ, однак до певного моменту їх ніби не чули.

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ВООЗ попереджала

Примітно, що ВООЗ попереджала про серйозність епідемії ще 28 лютого, коли підняла оцінку ризику коронавірусу до "дуже високої". У березні організація неодноразово наголошувала на тому, що смертність у 34 рази більша, ніж від звичайного грипу. Також експерти говорили, що країни зі слабкими системами охорони здоров’я мають підвищений ризик. Перші ж попередження, які мали б спонукати країни на підготовку до епідемії чи хоча б формування кризових планів пролунали ще 11 лютого.

Пандемію (всесвітню епідемію) оголосили 11 березня. У ВООЗ зазначили, що до цього призвела, зокрема, бездіяльність багатьох країн перед загрозою вірусу.

Якщо подивитись дати оголошення карантину у найбільш уражених країнах, то навіть після оголошення пандемії не всі одразу вжили широких загальнонаціональних заходів. Іспанія оголосила карантин 16 березня, Франція – 17-го, Туреччина та Нью-Йорк – 22-го, Великобританія – 24-го. Можна лише уявляти, яких масштабів був та є дефіцит стратегічно-важливих ресурсів, якими просто не встигли запастись та налагодити виробництво.

Деякі країни були більш розважливі та оголосили карантин одразу після оголошення пандемії.

Слід зазначити, що Україна пішла на загальнонаціональний карантин одразу після оголошення пандемії. На той момент було відомо лише про один випадок коронавірусу.

Пошуки винного

Британське агентство Henry Jackson Society вважає, що Китай через свої помилки має сплатити 6,5 трильйона доларів збитків, а країни мають відстоювати це у міжнародних судах. Американські сенатори також схильні вважати Китай винним у розповсюдженні епідемії, бо вони не оголосили вчасно про епідемію та давали змогу людям літати в Ухань та розносити вірус по всьому світу. Ба більше, несвоєчасне попередження нібито завадило світу якісно підготувати країни до епідемії.

При цьому ми маємо факти, коли країни Європи також припускаються фатальних помилок та нехтують підготовкою до кризи.

Насправді, якщо розглянути питання у площині політичних наслідків, то різниця дуже велика. Глава тоталітарного Китаю Сі Цзіньпін отримає країну із занепадом економіки, однак зі стійкою владою та ідеологією. Політично в країні нічого не зміниться.

Набагато складніше все у демократичних державах, у яких економічний занепад означає падіння популярності влади та зміну електоральних та ідеологічних уподобань. Особливо це актуально для Сполучених Штатів, у яких незабаром почнуться вибори президента.



Епідемія коронавірусу може сплутати карти Дональду Трампу перед виборами / Фото з відкритих джерел

Економічний занепад може сплутати всі карти Дональду Трампу, який зібрався висуватися на другий термін. Підігріває ситуацію те, що Трамп одразу легковажно поставився до вірусу і виходить, що це нібито він не підготував країну до епідемії.

Подібна ситуація сталася з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, який до останнього тягнув з карантином і тепер країна у лідерах за захворюваністю.

Англію, Сполучені Штати та деякі інші країни об’єднує потреба у приховуванні своїх помилок та звинуваченні іншої сторони – Китаю. Звісно, це не виправдовує Китай, помилкова політика якого була першою у пандемії, але і не треба перебільшувати його "вклад" у масштаби епідемії та збитки від коронавірусу.

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Зазначимо, що китайці також вдаються до маніпуляцій для перекладання провини на інших. Там у політикумі ходить теорія, що коронавірус – це біозброя США та частина американсько-китайської торговельної війни.

Не виключено, що навіть не буде жодних позовів у міжнародні суди, а звіт агентства політики використають задля того, щоб виправдати себе та створити "шум" у медіа. Китай ніколи не сплатить 6,5 трильйона доларів компенсації.

По-перше, сума дуже велика навіть для Китаю. В умовах зруйнованих економік ніхто не буде виплачувати таких компенсацій. По-друге, міжнародне право не знає жодних прецедентів з подібними звинуваченнями, що ускладнить процес.

Цікавим варіантом було б введення до Китаю під загрозою санкцій комісії ВООЗ, щоб закрити всі потенціальні осередки нових вірусів та більш жорстко слідкувати за дотриманням санітарних норм в усьому світі.

Нема нічого дивного, що влада світових країн припустилася багатьох помилок у підготовці до епідемії, адже ситуація дійсно безпрецедентна у ХХІ столітті. Підігріла катастрофу глобалізація та відкриті кордони. Проте, наразі від політиків лунають лише пропозиції "покарати" винного замість того, щоб визнати свої помилки та боротись із наслідками.