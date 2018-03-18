Появилась карикатура на выборы президента России
В сети 18 марта опубликована карикатура на выборы президента России, которые происходят именно в этот день. Соответствующий рисунок на странице проекта kE? в Twitter опубликовал художник Андрей Петренко.
"Выборы Путина. Начало..." – говорится в подписи к карикатуре.
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Отметим, что на рисунке изображены люди маленького роста, которые несут заполненные бюллетени к высокой урне через открытые небольшие двери. При этом на рисунке также изображен избиратель высокого роста, который бросает свой бюллетень через традиционное отверстие в урну.
Источник: 24 Канал
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