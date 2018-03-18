Путин проголосовал на выборах президента и озвучил свои ожидания

В воскресенье, 18 марта, действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента РФ. Так, Путин пришел на избирательный участок 2151 в Российской академии наук.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Издание уточнило, что Путин подошел к работнику избирательной комиссии, предъявил паспорт, получил бюллетень и направился к кабинке. Выйдя из кабинки, российский президент опустил бюллетень в урну для голосования.

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После голосования хозяин Кремля сказал журналистам, что считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности президента.

Отвечая на вопрос, трудно ли ему было сделать выбор, голосовал ли через не могу, Путин сказал: "Почему через не могу? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны".

Президент России добавил, что на сегодня у него запланирована пара рабочих встреч.

"Рабочие. У меня сегодня пара рабочих встреч", – сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о своих планах на сегодня.

К слову, 18 марта – в день выборов президента России – в Украине националисты пикетируют дипломатические учреждения РФ в Киеве и Харькове.