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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін проголосував на виборах президента та озвучив свої очікування

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Вибори в Росії 2018: Путін проголосував
Вибори в Росії 2018: Путін проголосував / Фото з соціальних мереж

В неділю, 18 березня, чинний президент Росії Володимир Путін проголосував на виборах президента РФ. Так, Путін прийшов на виборчу дільницю 2151, розташовану в Російській академії наук.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Видання уточнило, що Путін підійшов до працівника виборчої комісії, пред'явив паспорт, отримав бюлетень і попрямував до кабінки. Вийшовши з кабінки, російський президент опустив бюлетень в урну для голосування.

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Після голосування господар Кремля сказав журналістам, що вважає для себе успішним будь-який відсоток голосів, який дає йому право виконувати обов'язки президента.

Відповідаючи на питання, чи важко йому було зробити вибір, чи голосував через не можу, Путін сказав: "Чому через не можу? Я впевнений у правильності тієї програми, яку пропоную для країни".

Президент Росії додав, що на сьогодні у нього запланована пара робочих зустрічей.

"Робочі. У мене сьогодні пара робочих зустрічей", – сказав Путін журналістам, відповідаючи на питання про свої плани на сьогодні.

До слова, 18 березня – в день виборів президента Росії – в Україні націоналісти пікетують дипломатичні установи РФ у Києві та Харкові.

Теги: Новини Росії Новини політики Вибори в Росії 2018 Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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