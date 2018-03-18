Путін проголосував на виборах президента та озвучив свої очікування
В неділю, 18 березня, чинний президент Росії Володимир Путін проголосував на виборах президента РФ. Так, Путін прийшов на виборчу дільницю 2151, розташовану в Російській академії наук.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Видання уточнило, що Путін підійшов до працівника виборчої комісії, пред'явив паспорт, отримав бюлетень і попрямував до кабінки. Вийшовши з кабінки, російський президент опустив бюлетень в урну для голосування.
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Після голосування господар Кремля сказав журналістам, що вважає для себе успішним будь-який відсоток голосів, який дає йому право виконувати обов'язки президента.
Відповідаючи на питання, чи важко йому було зробити вибір, чи голосував через не можу, Путін сказав: "Чому через не можу? Я впевнений у правильності тієї програми, яку пропоную для країни".
Президент Росії додав, що на сьогодні у нього запланована пара робочих зустрічей.
"Робочі. У мене сьогодні пара робочих зустрічей", – сказав Путін журналістам, відповідаючи на питання про свої плани на сьогодні.
До слова, 18 березня – в день виборів президента Росії – в Україні націоналісти пікетують дипломатичні установи РФ у Києві та Харкові.