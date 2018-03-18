З’явилася карикатура на вибори президента Росії
В мережі 18 березня опублікована карикатура на вибори президента Росії, які відбуваються саме в цей день. Відповідний малюнок на сторінці проекту kE? в Twitter опублікував художник Андрій Петренко.
"Вибори Путіна. Початок...", – мовиться у підписі до карикатури.
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Зазначимо, що на малюнку зображені люди маленького зросту, які несуть заповнені бюлетені до високої урни через відчинені невеличкі двері. При цьому на малюнку також зображений виборець високого зросту, який вкидає свій бюлетень через традиційний отвір до урни.
Джерело: 24 Канал
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