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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З’явилася карикатура на вибори президента Росії

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Вибори в Росії 2018
Вибори в Росії 2018 / Фото з вільних мереж

В мережі 18 березня опублікована карикатура на вибори президента Росії, які відбуваються саме в цей день. Відповідний малюнок на сторінці проекту kE? в Twitter опублікував художник Андрій Петренко.

"Вибори Путіна. Початок...", – мовиться у підписі до карикатури.

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Зазначимо, що на малюнку зображені люди маленького зросту, які несуть заповнені бюлетені до високої урни через відчинені невеличкі двері. При цьому на малюнку також зображений виборець високого зросту, який вкидає свій бюлетень через традиційний отвір до урни.

Теги: Новини Росії Новини політики Вибори в Росії 2018 Карикатура
Джерело: 24 Канал
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