Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Верховной Рады. Рассказываем, как перечислить денежные средства.

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Реквизиты криптокошельков

Перечислить средства можно по реквизитам криптокошельков:

Ethereum – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

– 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80 Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr

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– TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7 USDT – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7

– TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7 BNB – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

Напомним, ранее в Украине была создана IT-армия. Присоединиться к виртуальным войскам можно по ссылке.

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