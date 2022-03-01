Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Верховной Рады. Рассказываем, как перечислить денежные средства.

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Реквизиты криптокошельков

Перечислить средства можно по реквизитам криптокошельков:

  • Ethereum – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80
  • Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr
  • TRX – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
  • USDT – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
  • BNB – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

Напомним, ранее в Украине была создана IT-армия. Присоединиться к виртуальным войскам можно по ссылке.

ВСУ

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