Відповідна інформація зявилася у телеграм-каналі Верховної Ради. Розповідаємо, як перерахувати кошти.
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Реквізити криптогаманців
Перерахувати кошти можна за реквізитами криптогаманців:
- Ethereum – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80
- Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr
- TRX – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
- USDT – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
- BNB – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80
Нагадаємо, раніше в Україні створили IT-армію. Долучитися до віртуальних військ можна за посиланням.
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