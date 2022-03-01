Відповідна інформація зявилася у телеграм-каналі Верховної Ради. Розповідаємо, як перерахувати кошти.

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Реквізити криптогаманців

Перерахувати кошти можна за реквізитами криптогаманців:

Ethereum – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

– 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80 Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr

– bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr TRX – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7

– TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7 USDT – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7

– TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7 BNB – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

Нагадаємо, раніше в Україні створили IT-армію. Долучитися до віртуальних військ можна за посиланням.



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