Пожар в Донецке после обстрела произошел 31 октября 2023 года. Загорелись цистерны на железной дороге, последствия пожара обнародовал Брэди Африк в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

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Что известно

На новых спутниковых снимках Донецка можно увидеть поврежденный украинским ударом российский бензопоезд,

– говорится в его сообщении.



Фото последствий пожара на железной дороге в Донецке / Брэди Африк

Также исследователь выложил видео пожара.

Пожар на железной дороге в Донецке: смотрите видео

В ролике слышно, как мужской голос говорит: "Горят цистерны. И, судя по всему, не одна".

Также есть фото сгоревших цистерн с горючим на железнодорожной станции Мушкетово в Буденновском районе Донецка.

Теперь замените "топливный поезд" на "поезд с боеприпасами", и вы получите то, что Украина сделает со всемогущей северокорейской поддержкой, от которой все теряют рассудок,

– пишут пользователи, намекая на поставки оружия из КНДР в Россию.

Обратите внимание! OSINT-аналитики (англ. Open source intelligence, OSINT) специализируются на изучении данных из открытых источников. Они анализируют фото и видео и на основании них делают выводы, например, о появлении новых военных лагерей, перемещении техники и так далее – фактически ведут разведку.

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Что известно о пожаре в Донецке