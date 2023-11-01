Пожежа в Донецьку після обстрілу сталася 31 жовтня 2023 року. Загорілися цистерни на залізниці, наслідки пожежі оприлюднив Бреді Афрік у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.
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Що відомо
На нових супутникових знімках Донецька можна побачити пошкоджений українським ударом російський бензопотяг,
– ідеться в його дописі.
Фото наслідків пожежі на залізниці в Донецьку / Бреді Афрік
Також дослідник виклав відео пожежі.
Пожежа на залізниці в Донецьку: дивіться відео
У ролику чутно, як чоловічий голос говорить: "Палають цистерни. І, судячи з усього, не одна".
Також є фото згорілих цистерн із пальним на залізничній станції Мушкетове в Будьонівському районі Донецька.
Тепер замініть "паливний потяг" на "потяг з боєприпасами", і ви отримаєте те, що Україна зробить із всемогутньою північнокорейською підтримкою, від якої всі втрачають розум,
– пишуть користувачі, натякаючи на постачання зброї із КНДР до Росії.
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Що відомо про пожежу в Донецьку
- Після атаки на тимчасово окуповане місто загорілися цистерни з паливом на залізниці. Дим було видно в багатьох районах.
- Внаслідок вибуху постраждав Євген Биковський – пропагандист із російського видання "Ізвєстія". Він сказав, що "рвонула цистерна".
- Аналітики припустили, чим могли вдарити ЗСУ по Донецьку. Також вони пояснили стратегічне значення удару.