Пожежа в Донецьку після обстрілу сталася 31 жовтня 2023 року. Загорілися цистерни на залізниці, наслідки пожежі оприлюднив Бреді Афрік у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Що відомо

На нових супутникових знімках Донецька можна побачити пошкоджений українським ударом російський бензопотяг,

– ідеться в його дописі.



Фото наслідків пожежі на залізниці в Донецьку / Бреді Афрік

Також дослідник виклав відео пожежі.

Пожежа на залізниці в Донецьку: дивіться відео

У ролику чутно, як чоловічий голос говорить: "Палають цистерни. І, судячи з усього, не одна".

Також є фото згорілих цистерн із пальним на залізничній станції Мушкетове в Будьонівському районі Донецька.

Тепер замініть "паливний потяг" на "потяг з боєприпасами", і ви отримаєте те, що Україна зробить із всемогутньою північнокорейською підтримкою, від якої всі втрачають розум,

– пишуть користувачі, натякаючи на постачання зброї із КНДР до Росії.

Зверніть увагу! OSINT-аналітики (англ. Open source intelligence, OSINT) спеціалізуються на вивченні даних з відкритих джерел. Вони аналізують фото та відео і на підставі них роблять висновки, наприклад, про появу нових військових таборів, переміщення техніки тощо – фактично ведуть розвідку.

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Що відомо про пожежу в Донецьку