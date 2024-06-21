Журналисты российской службы "Радио Свобода" опубликовали спутниковые снимки из республики Адыгея – там 20 июня беспилотники СБУ ударили по нефтебазе врага.
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На снимках можно увидеть, что в результате атаки разрушено по меньшей мере одно здание и поврежден ангар рядом с ним. Вероятно, сами баки с топливом не были повреждены.
Последствия атаки в Адыгее / Скриншот с видео
Кадры последствий атаки по НПЗ в Адыгее:
Масштабы атаки
В ночь на 20 июня дроны ВСУ атаковали нефтебазу компании "Лукойл Югнефтепродукт" в поселке Енем.
Глава республики Адыгея Марат Кумпилов сообщал о пожаре в результате атаки. По словам российского чиновника, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.
Главное об атаках
- В ночь на 21 июня СБУ провела две успешные спецоперации: "хлопок" посетила полигон 167-го учебного центра в Ейске, откуда россияне запускают по Украине "Шахеды".
- Впоследствии дроны СБУ совместно с Силами беспилотных систем ВСУ поразили три НПЗ: Афипский, Ильский, Краснодарский. Это – ключевые заводы южного округа России, на которых, в частности, изготавливают мазут для кораблей Черноморского флота.