Журналісти російської служби "Радіо Свобода" опублікували супутникові знімки з республіки Адигея – там 20 червня безпілотники СБУ вдарили по нафтобазі ворога.
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На знимках можна побачити, що унаслідок атаки зруйновано щонайменше одну будівлю та пошкоджено ангар поряд з нею. Імовірно, самі баки з паливом не були пошкоджені.
Наслідки атаки у Адигеї / Скриншот з відео
Кадри наслідків атаки по НПЗ у Адигеї:
Масштаби атаки
В ніч на 20 червня дрони ЗСУ атакували нафтобазу компанії "Лукойл Югнефтепродукт" у селищі Енем.
Глава республіки Адигея Марат Кумпілов повідомляв про пожежу в результаті атаки. За словами російського чиновника, вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів.
Головне про атаки
- У ніч проти 21 червня СБУ провела дві успішні спецоперації: "бавовна" завітала на полігон 167-го навчального центру у Єйську, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди".
- Згодом дрони СБУ спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ уразили три НПЗ: Афіпський, Ільський, Краснодарський. Це – ключові заводи південного округу Росії, на яких, зокрема, виготовляють мазут для кораблів Чорноморського флоту.