Появились предварительные результаты парламентских выборов в Словении
Согласно результатам экзит-поллов, которые проводил национальный вещатель, победу на парламентских выборах в Словении одержала правоцентристская Словенская демократическая партия: голоса за нее отдали 24,4% избирателей.
В частности, эту политсилу и ее лидера Янеша Янзу в своем Twіtter поздравил депутат Европарламента Мартин Вебер, который является членом Европейской народной партии.
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По его словам, таким образом, СДП получила право сформировать новое правительство.
К слову, на втором месте разместилась левоцентристская партия мэра городка Камник Марьяна Шареца, который в свое время даже выходил до второго тура президентских выборов и является очень популярным в Словении политиком – за него проголосовали 12.6% человек, передает Euronews.