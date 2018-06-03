Появились предварительные результаты парламентских выборов в Словении

Согласно результатам экзит-поллов, которые проводил национальный вещатель, победу на парламентских выборах в Словении одержала правоцентристская Словенская демократическая партия: голоса за нее отдали 24,4% избирателей.

В частности, эту политсилу и ее лидера Янеша Янзу в своем Twіtter поздравил депутат Европарламента Мартин Вебер, который является членом Европейской народной партии.

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По его словам, таким образом, СДП получила право сформировать новое правительство.

Congratulations to our #EPP parties @strankaSDS and @NovaSlovenija for their outstanding results at the parliamentary elections in #Slovenia. Clear mandate for @JJansaSDS to form a government. A strong Slovenia will be back in Europe soon. @EPP @EPPGroup — Manfred Weber (@ManfredWeber) 3 June 2018

К слову, на втором месте разместилась левоцентристская партия мэра городка Камник Марьяна Шареца, который в свое время даже выходил до второго тура президентских выборов и является очень популярным в Словении политиком – за него проголосовали 12.6% человек, передает Euronews.