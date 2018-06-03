В Словении на парламентских выборах может победить антимигрантская партия

3 июня в Словении проходят досрочные парламентские выборы, объявленные президентом страны. Эксперты прогнозируют, что все шансы получить наибольшее количество голосов на выборах имеет антимигрантская Словенская демократическая партия.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Почти 1,7 миллиона избирателей имеют право отдать свои голоса кандидатам от 25 партий. Опросы общественного мнения, которые проводились в последний раз, показывают, что наибольшей поддержкой общественности пользуется Словенская демократическая партия, а именно 24,5 процента.

В случае победы, Словенской демократической партии нужно будет сформировать коалицию по меньшей мере с еще двумя партиями, для того, чтобы получить большинство в парламенте, где всего 90 депутатов. По сообщениям экспертов, партия может столкнуться с некоторыми проблемами в процессе поиска партнеров для формирования правительственной коалиции.

Отмечается, что другие стороны предполагают, что не будут входить в коалицию с Словенской демократической партией, а это может повлечь назначение новых выборов.

Стоит отметить, что правоцентристскую Словенскую демократическую партию возглавляет Янез Янша, который "вооружился" тактикой и риторикой, подобно до венгерского премьера Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа.

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Его конкурентами на выборах являются бывший комедийный актер и политик Марьян Шарец, представляющий левоцентристский независимый список, и бывший премьер-министр страны Миро Церар, который является главой центристской партии.

Напомним, что президент Словении Борут Пахор 15 апреля объявил о роспуске парламента. Глава государства пояснил, что хочет как можно быстрее сформировать новое правительство.