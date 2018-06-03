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У Словенії на парламентських виборах може перемогти антимігрантська партія

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На виборах у Словенії може перемогти Словенська демократична партія
На виборах у Словенії може перемогти Словенська демократична партія / iamexpat.nl

3 червня у Словенії проходять дострокові парламентські вибори, оголошені президентом країни. Експерти прогнозують, що всі шанси отримати найбільшу кількість голосів на виборах має антимігрантська Словенська демократична партія.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Майже 1,7 мільйона виборців мають право віддати свої голоси кандидатам від 25 партій. Опитування громадської думки, що проводилися востаннє, показують, що найбільшою підтримкою громадськості користується Словенська демократична партія, а саме 24,5 відсотка голосів.

У разі перемоги, Словенській демократичній партії потрібно буде сформувати коаліцію щонайменше зі ще двома партіями, для того, щоб отримати більшість у парламенті, де загалом 90 депутатів. За повідомленнями експертів, партія може зіштовхнутися з деякими проблемами в процесі пошуку партнерів для формування урядової коаліції.

Зазначається, що інші сторони припускають, що не будуть входити у коаліцію зі Словенською демократичною партією, а це може спричинити призначення нових виборів.

Варто зазначити, що правоцентристську Словенську демократичну партію очолює Янез Янша, який "озброївся" тактикою та риторикою, подібно до угорського прем’єра Віктора Орбана і президента США Дональда Трампа.

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Його конкурентами на виборах є колишній комедійний актор і політик Мар'ян Шарец, що представляє лівоцентристський незалежний список, та колишній прем’єр міністр країни Міро Церар, що є очільником центристської партії.

Нагадаємо, що президент Словенії Борут Пахор 15 квітня оголосив про розпуск парламенту. Глава держави пояснив, що хоче якнайшвидше сформувати новий уряд.

Теги: Новини політики Словенія
Джерело: 24 Канал
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