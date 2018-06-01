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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Микола Давидюк

Готуємось до виборів у 2019 році, або Чому чиновники масово звільнятимуться зі своїх посад

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Вибори Президента у 2019 році
Вибори Президента у 2019 році / Слово і діло

Рік до виборчої президентської та парламентської кампаній стає надто привабливим для всіх, хто має досвід управління на найвищому рівні, але не хоче асоціюватися із владою.

Адже перед ними відкриваються гарні політчні переспктиви, за умови якщо вони позбудуться негативу попередніх років, яскраво подавши у відставку або отримавши таке добро від Парламенту чи КМУ.

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Адже попри весь запит на нові обличчя, електорат зупиняється перед прізвищами, які він звик бачити у списку кандидатів, заїжджених чиновників чи парламентарів, просто піднімаючи останніх на новий рівень. 

Зокрема такі електоральні підвищення, як нові обличчя, отримували і Президенти. Консенсусно отримав Порошенко, який працював і міністром у Януковича, і секретарем РНБО у Ющенка.

І сам Ющенко став новим президентом, пропрацювавши 10 років главою НБУ у Кучми.

Політики це знають... Населення, можливо, не завжди пам'ятає, але політики це розуміють прекрасно.

Тому найближчі 3-5 місяців варто чекати парад яскравих відставок та змін посад, головна ціль яких буде, власне, політичне плавання з метою проходження у ВР партією, в іншій партії, злиття під одного з кандидатів в президенти, участь у власних президентських виборах.

Спроби таких відставок уже помітні

Це і бажання Луценка перейти на головну посаду в Кабміні, з якої буде зручно стартувати в Президенти. Єдиною причиною такого маршруту є погодження із Порошенко, без якого сам план не зпрацює.

Це і саботаж Міністра Данилюка, який часову дисципліну по підпису документів подає як обмеження власних професійних можливостей. І вже третій тиждень дискредитує весь Кабмін та країну через листи в посольства G7 та МВФ. Таким чином він ставить власні амбіції вище іміджу країни.

Це і низка успішних губернаторів, які уже навіть почали реєструвати локальні партії, під які будуть заганяти електорат у разі неперемоги їх чинного політичного лідера. Зрозуміло, що відкрито вони наразі 100% у провладній партії, але розуміючи швидкоплинність такого розкладу, уже будують запасні аеродроми.

Логіка таких подій очевидна і багато в чому виправдана. Адже як мінімум це дасть можливість балатуватись не як опозиційний популіст, а як людина із результатом, при чому свіжим в пам'яті населення, що може контрастувати на іміджі постійно-критикуючих опозиціонерів.

В той же час позбутись "ярма" влади і піти в повну опозиційність не так просто. Адже колеги по владі не готові жертвувати собою виключно заради корисних політичних амбіцій своїх колишніх колег.

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Автор: Микола Давидюк
Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Публікації Юрій Луценко Кабінет Міністрів України Верховна Рада Президентські вибори 2019
Джерело: Микола Давидюк
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