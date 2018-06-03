З'явилися попередні результати парламентських виборів у Словенії

Відповідно до результатів екзит-полів, які проводив національний мовник, перемогу на парламентських виборах у Словенії здобула правоцентриська Словенська демократична партія: голоси за неї віддали 24,4% виборців.

Зокрема, цю політсилу та її лідера Янеша Янзу у своєму Twіttеr привітав депутат Європарламенту Мартін Вебер, що є членом Європейської народної партії.

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За його словами, таким чином, СДП отримала право сформувати новий уряд.

Congratulations to our #EPP parties @strankaSDS and @NovaSlovenija for their outstanding results at the parliamentary elections in #Slovenia. Clear mandate for @JJansaSDS to form a government. A strong Slovenia will be back in Europe soon. @EPP @EPPGroup — Manfred Weber (@ManfredWeber) 3 June 2018

До слова, на другому місці розмістилася лівоцентриська партія мера містечка Камнік Мар'яна Шареца, який свого часу навіть виходив до другого туру президентських виборів і є дуже популярним у Словенії політиком – за неї проголосували 12.6% осіб, передає Euronews.