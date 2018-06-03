З'явилися попередні результати парламентських виборів у Словенії
Відповідно до результатів екзит-полів, які проводив національний мовник, перемогу на парламентських виборах у Словенії здобула правоцентриська Словенська демократична партія: голоси за неї віддали 24,4% виборців.
Зокрема, цю політсилу та її лідера Янеша Янзу у своєму Twіttеr привітав депутат Європарламенту Мартін Вебер, що є членом Європейської народної партії.
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За його словами, таким чином, СДП отримала право сформувати новий уряд.
До слова, на другому місці розмістилася лівоцентриська партія мера містечка Камнік Мар'яна Шареца, який свого часу навіть виходив до другого туру президентських виборів і є дуже популярним у Словенії політиком – за неї проголосували 12.6% осіб, передає Euronews.