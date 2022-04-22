По предварительной информации, самолет принадлежал Украине. В частности, на фото можно увидеть флаг Украины.
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Заметим, что воздушное судно выполняло технический рейс. Ранее сообщалось, что самолет не принадлежал Вооруженным Силам Украины.
Разбитый Ан-26 на Запорожье / Фото Запорожской ОВА
Что известно о пострадавших
Количество находившихся на борту людей до сих пор неизвестно. В настоящее время установили, что в результате падения Ан-26 погиб 1 человек. Еще 2 – ранены.
Причины падения самолета еще устанавливаются – на месте происшествия работают ГСЧС и соответствующие органы.
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