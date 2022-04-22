Как сообщили в Запорожской области, самолет Ан-26 упал 22 апреля в 9:00. Воздушное судно выполняло технический рейс.

Важно На Запорожье упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс

Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.

На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы. В Запорожской области предположили, что самолет принадлежал Украине.

Самолет не военный

В то же время член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона заявил, что упавший самолет не относится к ВСУ.

Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление России, которая сбивает мирные самолеты. Авиакомпания, осуществлявшая технический вылет, отношения к Вооруженным Силам Украины не имеет,

– рассказал Вениславский.

Известно, что самолет упал в 9 утра в районе Михайловки.

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