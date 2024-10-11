11 октября на сайте Высокого суда Лондона был опубликован приговор в отношении украинских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, которых приговорили к 20 месяцам лишения свободы. Это стало результатом судебного процесса с американскими инвесторами из-за невыплаты кредитных средств, исчезновения зерна в залоге и растраты активов.

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В это же время, 10 октября на территории зернового терминала "Олимпэкс Купе Интернешнл" в Одессе произошло нападение на охрану терминала и предприятия "Зернотрейд Лоджистикс", совершенное в интересах бывших владельцев – бенефициаров GNT Group Грозы и Науменко.

По нашей информации, Алексей Сокол, который назначен судом единственным руководителем "Олимпикса", подписал контракт от имени "Олимпикс Купе Интернешнл" с компанией "Зернотрейд Лоджистикс" на комплекс услуг по перевалке зерна. Когда 11 октября представители "Зернотрейда" приступили выполнять свою работу, на них было совершено нападение "титушек" с применением физической силы, из-за чего один человек серьезно пострадал.

Известно, что вызванная службой безопасности "Зернотрейда" на место происшествия одесская полиция не могла сразу попасть на территорию терминала, поскольку проезд заблокировала охрана порта.

Напомним, арбитражный управляющий Алексей Сокол, заявил, что Администрация морских портов Украины не признает за арбитражным управляющим полномочия по управлению компанией и ее терминалом, несмотря на то, что его назначение поддержано Верховным судом. В это время менеджмент компании, подконтрольный Грозе и Науменко, экспортирует через "Олимпикс" зерно без документов и "рассеивает" активы, чтобы избежать выплат американским кредиторам ACP и Innovatus.