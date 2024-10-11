11 жовтня на сайті Високого суду Лондона був опублікований вирок щодо українських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, яких засудили до 20 місяців позбавлення волі. Це стало результатом судового процесу із американськими інвесторами через невиплату кредитних коштів, зникнення зерна у заставі та розтрату активів.

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У цей же час, 10 жовтня на території зернового терміналу "Олімпекс Купе Інтернешнл" в Одесі відбувся напад на охорону терміналу та підприємства "Зернотрейд Лоджістікс", здійснений в інтересах колишніх власників – бенефіціарів GNT Group Грози та Науменка.

За нашою інформацією, Олексій Сокол, який призначений судом єдиним керівником "Олімпексу", підписав контракт від імені "Олімпекс Купе Інтернешнл" з компанією "Зернотрейд Лоджистікс" на комплекс послуг з перевалки зерна. Коли 11 жовтня представники "Зернотрейду" розпочали виконувати свою роботу, на них був здійснений напад "тітушок" із застосуванням фізичної сили, через що одна людина серйозно постраждала.

Відомо, що викликана службою безпеки "Зернотрейду" на місце події одеська поліція не могла одразу потрапити на територію терміналу, оскільки проїзд заблокувала охорона порту.

Нагадаємо, арбітражний керуючий Олексій Сокол, заявив, що Адміністрація морських портів України не визнає за арбітражним керуючим повноваження з управління компанією та її терміналом, незважаючи на те, що його призначення підтримано Верховним судом. У цей менеджмент компанії, підконтрольний Грозі та Науменку, експортує через "Олімпекс" зерно без документів та "розсіює" активи, щоб уникнути виплат американським кредиторам ACP та Innovatus.