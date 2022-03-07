Первый самолет оккупантов украинские защитники сбили в 20:30, а уже в 21:10 в воздушном бою удалось ликвидировать и второй. В итоге – минус 2 вражеских воздушных судна в течение часа!

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Отметим, что на утро 7 марта на счету украинских асов было 46 сбитых самолетов Воздушно-космических сил России. На протяжении дня наша копилка пополнилась очередными успехами.

Видео падения одного из вражеских самолетов опубликовал фотокор Макс Левин:

Высший пилотаж сегодня также показал наш летчик-герой, который сбил крылатую ракету возле Обухова.

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