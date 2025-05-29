Детали передает 24 Канал.

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Момент гибели Гурциева попал на видео

Как стало известно, Заура Гурциева взорвали в Ставрополе. Это произошло в ночь на 29 мая.

Перед взрывом Заур стоял у подъезда, к нему подошел мужчина с телефоном в руке и сумкой через плечо. Сразу после сближения произошел взрыв. Оба погибли,

– пишут в российских пабликах.

Смотрите видео гибели Гурциева (осторожно, чувствительные кадры!)

Напомним, Гурциев причастен к бомбардировкам Мариуполя.