Детали передает 24 Канал.
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Момент гибели Гурциева попал на видео
Как стало известно, Заура Гурциева взорвали в Ставрополе. Это произошло в ночь на 29 мая.
Перед взрывом Заур стоял у подъезда, к нему подошел мужчина с телефоном в руке и сумкой через плечо. Сразу после сближения произошел взрыв. Оба погибли,
– пишут в российских пабликах.
Смотрите видео гибели Гурциева (осторожно, чувствительные кадры!)
Напомним, Гурциев причастен к бомбардировкам Мариуполя.