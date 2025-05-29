Деталі передає 24 Канал.
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Момент загибелі Гурцієва потрапив на відео
Як стало відомо, Заура Гурцієва підірвали у Ставрополі. Це сталося в ніч проти 29 травня.
Перед вибухом Заур стояв біля під'їзду, до нього підійшов чоловік із телефоном у руці та сумкою через плече. Одразу після зближення стався вибух. Обидва загинули,
– пишуть у російських пабліках.
Дивіться відео загибелі Гурцієва (обережно, чутливі кадри!)
Нагадаємо, Гурцієв причетний до бомбардувань Маріуполя.