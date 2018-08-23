Появилось фото и информация о бойце, погибшем на Донбассе

На Донбассе погиб командир первой роты 15 батальона Георгий Ольховский.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатского легиона".

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29-летний Георгий Ольховский был бойцом 128 бригады и нес службу в 15-м отдельном горно-штурмовом батальоне.

"С превеликой болью и сожалением сообщаем, что не стало Георгия Ольховского, нашего собрата, настоящего воина и командира. Улыбающийся, искренний, ответственный. Пуля снайпера оборвала его жизнь, но не оборвет память о нем. О защитнике Украины, о защитнике Государственного флага, о человеке, который вышел из Крыма и хотел туда вернуться", – говорится в сообщении.

По информации Закарпатской ОГА, военный родом из Симферополя, но вместе с женой и сыном проживал в Луцке.