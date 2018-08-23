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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

З'явилося фото та інформація про бійця, який загинув на Донбасі

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Георгій Ольховський загинув на Донбасі
Георгій Ольховський загинув на Донбасі / Колаж 24 каналу

На Донбасі загинув командир першої роти 15 батальйону Георгій Ольховський.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатського легіону".

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29-річний Георгій Ольховський був бійцем 128 бригади і ніс службу у 15-у окремому гірсько-штурмовому батальйоні.

"З превеликим болем та жалем сповіщаємо, що не стало Георгія Ольховського, нашого побратима, справжнього воїна та командира. Усміхнений, щирий, відповідальний. Куля снайпера обірвала його життя, але не обірве пам'ять про нього. Про захисника України, про захисника Державного прапору, про людину, яка вийшла з Криму і хотіла туди повернутися", – йдеться у повідомлені.

За інформацією Закарпатської ОДА, військовий родом із Сімферополя, але разом з дружиною та сином проживав у Луцьку.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Новини Луцька Україна – Росія Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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