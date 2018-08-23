Доба на фронті: Україна зазнала втрат

Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим тиші – 1 український військовий отримав поранення. У ході бою поточної доби загинув 1 військовослужбовець ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-служби операції Об'єднаних сил.

Читайте також: Десятки кілометрів окопів вкриті кров'ю: як ЗСУ відтіснили диверсантів зі своїх позицій

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм", – повідомили у штабі.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Катеринівка, Опитне, Піски, Мар’їнка, Старогнатівка, Гнутове, Павлополь, Лебединське, Водяне.

Поблизу Гнутового окупанти обстріляли позиції Об’єднаних військ із артилерії калібру 122 мм. Також противник застосував проти наших захисників 120 мм міномети в районі Кримського та 82 мм міномети в районі населеного пункту Піски.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки та Водяного,

– наголосили у прес-центрі.

У ході бою загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

За даними розвідки, 1 окупанта знищено.