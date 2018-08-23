09:27
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Доба на фронті: Україна зазнала втрат

237 Читать новость на русском
Доба на фронті
Доба на фронті / informator.news

Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим тиші – 1 український військовий отримав поранення. У ході бою поточної доби загинув 1 військовослужбовець ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-служби операції Об'єднаних сил.

Читайте також: Десятки кілометрів окопів вкриті кров'ю: як ЗСУ відтіснили диверсантів зі своїх позицій

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм", – повідомили у штабі.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Катеринівка, Опитне, Піски, Мар’їнка, Старогнатівка, Гнутове, Павлополь, Лебединське, Водяне.

Поблизу Гнутового окупанти обстріляли позиції Об’єднаних військ із артилерії калібру 122 мм. Також противник застосував проти наших захисників 120 мм міномети в районі Кримського та 82 мм міномети в районі населеного пункту Піски.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки та Водяного,
– наголосили у прес-центрі.

У ході бою загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

За даними розвідки, 1 окупанта знищено.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
сьогодні, 08:41 Результати ЗНО цьогоріч вражають: перед нами чергові свідчення катастрофи української освіти
Блог Соцмережі
День прапора: найцікавіші факти про український стяг
сьогодні, 08:40 День прапора: найцікавіші факти про український стяг
Ірина Полицька 5726
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
22 серпня, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Великобритания призовет к ужесточению санкций против России
22 серпня, 22:01 Великобритания призовет к ужесточению санкций против России
Злой Одессит
Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?
22 серпня, 21:00 Ганьба Білого дому: чи загрожує Трампу політична "смерть"?
Борис Немировський
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
Динамо домовилось про перехід гравця національної збірної з пристойною зарплатою
 20 липня 2017 , 15:27
АЕК – Динамо: команди визначились з кольорами форми на матч
 15 лютого , 14:41
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук