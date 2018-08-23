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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сутки на фронте: Украина понесла потери

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Сутки на фронте
Сутки на фронте / informator.news

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим тишины – 1 украинский военный получил ранения. В ходе боя за текущие сутки погиб 1 военнослужащий ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы операции Объединенных сил.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм", – сообщили в штабе.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное.

Вблизи Гнутово оккупанты обстреляли позиции Объединенных войск из артиллерии калибра 122 мм. Также противник применил против наших защитников 120 мм минометы в районе Крымского и 82 мм минометы в районе населенного пункта Пески.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, Крымского, Старогнатовки и Водяного,
– отметили в пресс-центре.

В ходе боя погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

По данным разведки, 1 оккупант уничтожен.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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