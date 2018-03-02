Появилось первое видео жуткого пожара в Баку

Инцидент произошел в пятницу, 2 марта. Причиной пожара стало короткое замыкание в электросети наркологического центра.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Пожар произошел около 6 утра по местному времени в одноэтажном корпусе Республиканского Наркологического Центра, расположенного в Хатаинском районе. В результате принятых оперативных мер были спасены 34 человека. Трое человек получили ожоги, пострадавших уже доставили в больницу. На место происшествия сразу же прибыли пожарные, огонь был потушен за 3 часа.

Читайте также: Страшный пожар в Баку унес жизни десятков людей: фото

По поручению президента Азербайджана прокуратура возбудила уголовное дело, а также была создана следственная группа из опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Проводимые мероприятия находятся под контролем президента, по его поручению прокуратура возбудила уголовное дело. Также создали следственную группу, которая должна выяснить все обстоятельства трагедии.