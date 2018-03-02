З'явилося перше відео моторошної пожежі в Баку

Інцидент стався у п'ятницю, 2 березня. Причиною пожежі стало коротке замикання в електромережі наркологічного центру.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Азербайджан".

Пожежа сталася близько 6 ранку за місцевим часом в одноповерховому корпусі Республіканського Наркологічного Центру, розташованого в Хатаінському районі. В результаті вжитих оперативних заходів були врятовані 34 людини. Троє осіб дістали опіки, потерпілих уже доправили до лікарні. На місце події одразу ж прибули пожежники, вогонь загасили через 3 години.

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За дорученням президента Азербайджану прокуратура порушила кримінальну справу, а також була створена слідча група з досвідчених співробітників Генпрокуратури, МВС і МНС.

Проведені заходи перебувають під контролем президента, за його дорученням прокуратура порушила кримінальну справу. Також створили слідчу групу, яка має з'ясувати всі обставини трагедії.