Появилось видео из самолета SkyUp, которым эвакуировали украинцев из Италии

Самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса. Авиакомпания эвакуировали украинцев, которые застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Украинцев, которых эвакуируют, перед посадкой на борт протестируютна COVID-19. Они уже прошли температурный скрининг в Италии, дополнительные проверки проведут и украинские медики, находящихся на борту спецрейса.

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Эвакуация украинцев из Италии

Специальный борт компании SkyUp займет почти сотню украинских граждан с итальянской Венеции 15 марта. Это люди, которые ранее пытались попасть в Украину, однако автобусы с ними вернули обратно в Италию словенские пограничники. Из-за суровых карантинных мер, введенных в странах ЕС из-за вспышки коронавируса, украинцы не могут самостоятельно вернуться домой.

Что известно о спецборте для эвакуации украинцев: