22:31
15 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Коронавирус не мешает коронации. Фиаско Роскосмоса
      Вєсті Кремля
      18:44, 14 марта
      Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:44, 14 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Появилось видео из самолета SkyUp, которым эвакуировали украинцев из Италии

      - Читати новину українською

      Самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса. Авиакомпания эвакуировали украинцев, которые застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

      Украинцев, которых эвакуируют, перед посадкой на борт протестируютна COVID-19. Они уже прошли температурный скрининг в Италии, дополнительные проверки проведут и украинские медики, находящихся на борту спецрейса.

      Важно Из Италии в Украину вылетели 123 человека

      Эвакуация украинцев из Италии
      Специальный борт компании SkyUp займет почти сотню украинских граждан с итальянской Венеции 15 марта. Это люди, которые ранее пытались попасть в Украину, однако автобусы с ними вернули обратно в Италию словенские пограничники. Из-за суровых карантинных мер, введенных в странах ЕС из-за вспышки коронавируса, украинцы не могут самостоятельно вернуться домой.

      Что известно о спецборте для эвакуации украинцев:

      • Из Италии их забирать Boeing 737-700, рейс UR-SQD. Самолет рассчитан на 149 пассажиров.
      • В команду входят: экипаж судна и медицинские работники Центра медицины катастроф. Они обеспечены дезинифицирующими средствами и масками.
      • Маршрут самолета: Киев (аэропорт "Борисполь") – Венеция (аэропорт "Марко Поло").
      Учителя сейчас в очень странной ситуации, – Новосад о зарплатах педагогов
      сегодня
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине авиация SkyUp Словения
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:19 Главные новости 15 марта: эвакуация из Италии, выборы в карантин, закрытые в Египте украинцы
      Вероніка Климська
      сегодня , 22:00 Коломойский в проигрыше, коронавирусная угроза и путинская ловушка для Зеленского: блоги недели
      Блоги тижня
      сегодня , 20:00 Судья отказалась избирать меру пресечения жителю Новых Санжар: причина
      Ірина Шиба
      сегодня , 19:30 Экологическая катастрофа на Тернопольщине и убытки из-за коронавируса – видео недели
      Марія Лелека
      сегодня , 17:38 После коронавируса: что будет с экономикой Китая и Южной Кореи
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук