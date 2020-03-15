Появилось видео из самолета SkyUp, которым эвакуировали украинцев из Италии
Самолет SkyUp Airlines вылетел на выполнение специального рейса. Авиакомпания эвакуировали украинцев, которые застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.
Украинцев, которых эвакуируют, перед посадкой на борт протестируютна COVID-19. Они уже прошли температурный скрининг в Италии, дополнительные проверки проведут и украинские медики, находящихся на борту спецрейса.
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Эвакуация украинцев из Италии
Специальный борт компании SkyUp займет почти сотню украинских граждан с итальянской Венеции 15 марта. Это люди, которые ранее пытались попасть в Украину, однако автобусы с ними вернули обратно в Италию словенские пограничники. Из-за суровых карантинных мер, введенных в странах ЕС из-за вспышки коронавируса, украинцы не могут самостоятельно вернуться домой.
Что известно о спецборте для эвакуации украинцев:
- Из Италии их забирать Boeing 737-700, рейс UR-SQD. Самолет рассчитан на 149 пассажиров.
- В команду входят: экипаж судна и медицинские работники Центра медицины катастроф. Они обеспечены дезинифицирующими средствами и масками.
- Маршрут самолета: Киев (аэропорт "Борисполь") – Венеция (аэропорт "Марко Поло").