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      З'явилось відео з літака SkyUp, яким евакуювали українців з Італії

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      Літак SkyUp Airlines вилетів на виконання спеціального рейсу. Авіакомпанія евакуювала українців, які застрягли на кордоні Італії через закриття кордонів зі Словенією.

      Українців, яких евакуюють, перед посадкою на борт протестують на COVID-19. Вони вже пройшли температурний скринінг в Італії, додаткові перевірки проведуть й українські медики, що перебувають на борту спецрейсу.

      Важливо З Італії в Україну вилетіли 123 людини

      Евакуація українців з ІталіїСпеціальний борт компанії SkyUp забере майже сотню українських громадян з італійської Венеції 15 березня. Це люди, які раніше намагалися потрапити в Україну, однак автобуси з ними повернули назад до Італії словенські прикордонники. Через суворі карантинні заходи, введені у країнах ЄС через спалах коронавірусу, українці не можуть самотужки повернутися додому.

      Що відомо про спецборт для евакуації українців:

      • З Італії їх забиратиме Boeing 737 – 700, рейс UR-SQD. Літак розрахований на 149 пасажирів.
      • До команди входять: екіпаж судна і медичні працівники Центру медицини катастроф. Вони забезпечені дезініфікуючими засобами та масками.
      • Маршрут літака: Київ (аеропорт "Бориспіль") – Венеція (аеропорт "Марко Поло").
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      сьогодні
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Коронавірус в Україні авіація Новини України SkyUp Словенія
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