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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Появилось видео самых красивых моментов финала Евровидения 2018: без Melovin'а не обошлось

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Евровидение 2018: все шоу за 16 минут
Евровидение 2018: все шоу за 16 минут / Getty Images

В сети опубликовали самые яркие моменты Евровидение 2018, которое состоялось в португальском Лиссабоне. Украину на конкурсе представлял Melovin с песней Under The Ladder, а победу здесь одержала представительница от Израиля Нетта и ее песня Toy.

Соответствующее видео опубликовал официальный Youtube-канал Евровидение.

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Начинается ролик с выступлений португальских исполнителей, которые развлекали публику перед началом шоу. А дальше идет выход всех участников и эффектные эпизоды с их перформансов. Попал в эту нарезку и украинец Melovin, который выдал непревзойденное шоу, но в Европе его несколько не поняли.

Кроме того, на кадрах можно увидеть забавные моменты грин-рума, где обычно размещаются исполнители со своими командами.

Попали в ролик и так называемые интервальные акты, которые в Украине мало кто смог увидеть из-за особенностей трансляции. В частности, стоит отметить выступление португальской звезды электронной музыки Branko, который вместе с вокалистами, в том числе и весьма популярной на родине Майрой Андраде, выполнил несколько своих композиций. Невероятными также были Сальвадор Собрал и Каэтану Велозу, которые в очередной раз очаровали прошлогодней песней-победительницей Amar Pelos Dois.

Завершается ролик объявлением итоговых результатов и соответственно победителя, которому вручили главный приз Евровидения – хрустальный микрофон.

Видео самых ярких моментов Евровидения 2018

Напомним, во время финала Евровидения 2018 произошел и один неприятный эпизод. Так, во время выступления представительницы от Великобритании SuRie на сцену выбежал неизвестный мужчина и выхватил микрофон у певицы.

К слову, Евровидение 2019 состоится в израильском Иерусалиме.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Музыка Евровидение Евровидение 2018 Португалия
Источник: 24 Канал
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