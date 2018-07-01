Появился новый перечень бесплатных услуг семейных врачей, терапевтов и педиатров

С 1 июля вводится новый список бесплатных услуг, которые украинцы могут получать от семейных врачей, терапевтов и педиатров. В Министерстве здравоохранения отметили, что все перечисленные ниже услуги являются на 100% бесплатными для каждого пациента.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"Начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи – обязательный для выполнения всеми учреждениями первичной медицинской помощи, независимо от модели финансирования", – отмечается в сообщении.

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Так, семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать за состоянием здоровья пациента, ставить диагнозы и лечить распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости семейный врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лору, эндокринологу, хирургу и т.д. – или будет консультироваться с ним по лечению.

Терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. Семейный врач может вести пациентов любого возраста, педиатр – детей от рождения и до 18 лет, а терапевт – от 18 лет и старше.

На уровне первичной медицинской помощи в бесплатный пакет услуг входят такие анализы и исследования:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Общий анализ мочи

Глюкоза крови

Общий холестерин

Измерение артериального давления

Электрокардиограмма

Измерение веса, роста, окружности талии

Быстрый тест на беременность

Быстрый тест на тропонин

Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты

Другие исследования и анализы выполняются по направлению врача в учреждениях специализированной помощи.

Семейный врач или терапевт при желании беременной может вести неосложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол, он направит беременную к акушеру-гинекологу. Также врач первички расскажет, как действовать беременной и взрослым членам семьи, проживающим с ней, при приближении родов. В нужное время направит в роддом.

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После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже если ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотра во второй и 1 осмотр в третий.

Семейный врач должен также следить за вакцинацией ребенка и взрослого по календарю прививок. Государство закупает вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Также новый порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний.

Так, ежегодно: сахарный диабет: 45 лет и старше, все – при факторах риска; ВИЧ: 14 лет и старше; туберкулез: все – при факторах риска.



Раз в два года: рак молочной железы 50-69 лет, 40 – при факторах риска.



Раз в 1-2 года, в зависимости от факторов риска: гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания – женщины 50 лет и старше, мужчины 40 лет и старше; околоректальный рак: женщины и мужчины старше 50 лет; рак предстательной железы с 40 лет в зависимости от риска.

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В Минздраве отметили, что рецепты на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства", также будет выписывать ваш врач. Он будет самостоятельно определять необходимость визита домой к пациенту, в зависимости от медицинских показаний.

Врач может дать советы относительно облегчения состояния по телефону, а позже, во время приема в учреждении, направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необходимое лечение. Ваш врач также может вызвать экстренную помощь к больному, если будет такая необходимость,

– пояснили в Минздраве.

Неотложная помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья будет предоставляться в медицинском учреждении.