Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью Spiegel.

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Как Зеленский прокомментировал свои отношения с Макроном

Зеленский рассказал, что у него сложились "хорошие отношения" с Макроном, и они часто общаются.

Это началось во время войны, и так было с некоторыми другими главами государств и правительств. Но не со многими – с двумя или тремя, с которыми я постоянно разговаривал по телефону. Я давно убедил всех звонить по телефону, а не по защищенным линиям – честно говоря, я не верю в защищенные линии,

– рассказал он.

Говоря о французском президенте, Зеленский подчеркнул, что Макрон "подходит к делу очень креативно" и "готов рисковать".

"А люди, готовы рисковать, – это люди, ориентированные на результат. Кроме того, он один из сильных лидеров в мире. Он находит выход из сложных ситуаций, и я уважаю это", – подчеркнул украинский лидер.

Также он вспомнил, что познакомился с Макроном еще до того, как стал президентом.

Напомним, что последняя личная встреча Зеленского и Макрона состоялась 10 мая. Тогда французский лидер и Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции решительных".