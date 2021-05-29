Тот же текст, который опубликовали в СМИ 27 мая – "не соответствует действительности". В этом заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Мнение к теме Это лишь "цветочки": вокруг закона об олигархах развернулась борьба

Законопроект об олигархах опубликовали в СМИ

Что говорят в СНБО

"Именно тот проект, который появился недавно в СМИ – это не тот проект, который сегодня рассматривают в кабинете Владимира Александровича, в Офисе Президента", – заверил секретарь СНБО.

Вы знаете, что он дал поручение аппарату СНБО, Кабинету Министров и Офису Президента подготовить законопроект. Он не простой, он слишком сложный, но те комментарии и то, что в СМИ – не соответствует действительности,

– заявил Данилов.

Он также уточнил, что помимо основного закона о деолигархизации будет и "вторая часть". Она содержит важные инициативы вроде антитрастового законодательства, закон о лоббизме, закон о проверке инвестиций и тому подобное.

В чем суть резонансного кейса

"Зеркало недели" 27 мая опубликовало материал, в котором рассказало о тексте проекта закона "Об олигархах", который якобы стал известен журналистам. Заметим, документ изданию не очень понравился.

В Офисе Президента прокомментировали ситуацию почти так же, как и Алексей Данилов: мол, на самом деле у обсуждаемого закона иной смысл.

Сам закон о деолигархизации анонсировал президент Зеленский еще в апреле. Там якобы будет 7 критериев, по которым будут определять, кто в Украине является олигархом.