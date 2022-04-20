"Пойдем назад – нас расстреляют": оккупанты боятся возвращаться в Россию

Российские оккупанты действительно верили, что они придут на украинскую территорию и за 3 дня захватят всю Украину. Сейчас захватчики жалуются близким по телефону, что их – обманули.

Мол, оккупантам обещали, что в Украине их встречаться с "хлебом-солью", а на самом деле – плюют в спины. Об этом в эфире 24 канала рассказал нардеп и украинский военный Роман Костенко.

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Он объяснил, что ввиду перехваченных разговоров Службой безопасности Украины моральное состояние российских военных – ужасное.

Они боятся вернуться, что их посадят или расстреляют,

– подчеркнул Костенко.

По его словам, боевики с оккупированных территорий Луганской области сообщают прямо: "Если мы отступим – нас россияне расстреляют". С украинской стороны по ним наносят удары Вооруженные силы Украины, с противоположного направления – россияне.

"Вот такой он – "русский мир", который они принесли на Донбасс", – отметил народный депутат.