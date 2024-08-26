Риски растут

Промежуточный вариант реагирования с применением срочников не гарантирует результат из-за отсутствия у них военного опыта и необходимости формирования значительной группировки до 50 тысяч человек. Именно такие ориентировочные оценки количества военных, которых России придется применить, чтобы вытеснить украинские войска из Курской области.

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В таких условиях потенциальным выходом из ситуации могло бы стать привлечение белорусской армии в прямые боевые действия для того, чтобы не отрывать основные российские войска с Донецкого направления.

Кроме того, фиксируется расширение белорусского военного контингента на границе с Украиной, куда стягивается тяжелая военная техника, системы залпового огня и прочее.

Риски растут, однако стоит ли ожидать того, что белорусское военно-политическое командование переступит еще одну "красную линию" и пойдет на боевые столкновения с украинской стороной под давлением Кремля и под предлогом выполнения обязательств в рамках союзного государства?

Пойдет ли Беларусь на эскалацию

Во-первых, белорусское общество критически осуждает подобные действия, поэтому это может привести к новой волне протеста внутри Беларуси. Различные сигналы свидетельствуют о том, что и сами белорусские военные не заинтересованы участвовать в войне, которую начала Россия.

Подобные обстоятельства заставляют задуматься и самого Александра Лукашенко стоит ли жертвовать собственной безопасностью и толкать страну в дестабилизацию. Несмотря на демонстративную риторику и нагнетание ситуации на границе, складывается впечатление, что он до сих пор пытается избежать дальнейшего втягивания в агрессию против Украины, поскольку это станет концом его политической карьеры.

Во-вторых, уровень рисков для Беларуси чрезвычайно высок. В ответ Украина будет иметь полное право на удары по военной или энергетической инфраструктуре. Это не просто поднимет уровень эскалации для белорусской стороны, но и повлечет полный коллапс внутри страны.

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В-третьих, потенциальные вхождения белорусских войск в войну, не заставят ожидать реакции коалиции поддержки Украины. Трудно ожидать, что НАТО примет решение более радикальные, чем усиление военно-технической помощи, но один из ближайших украинских партнеров – Польша – сохраняет достаточно весомый инструмент влияния, который сможет мгновенно применить. Речь идет о полной блокировке сухого порта в Малашевичах, что является важной транзитной артерией китайской продукции на европейский рынок.

Польское руководство уже поднимало указанный вопрос в ходе визита в Пекин президента Анджея Дуды. Китайская сторона не заинтересована в том, чтобы такой сценарий был реализован.

В-четвертых, китайский фактор. Как минимум из-за желания сохранить собственные экспортные маршруты, в Пекине не выражают оптимизма по поводу дальнейшего втягивания Беларуси в войну. Китайский политический истеблишмент активизировал контакты с белорусскими коллегами, и в Минске Китай расценивается как единственная перспектива альтернативная России.

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Новая волна эскалации в войне за счет Беларуси и последующие последствия по блокированию китайских торговых маршрутов в ЕС через белорусскую территорию могут значительно уменьшить интерес Пекина к развитию экономического сотрудничества с Белоруссией. Вряд ли Лукашенко и его окружение хотели бы подобного развития ситуации.

Подытоживая все объективные обстоятельства можно надеяться, что Беларусь воздержится от ошибки, а расширение военного присутствия будет оставаться элементом информационно-гибридной войны, направленной на оттягивание внимания украинского военно-политического командования.

Конечно, белорусские вооруженные силы находятся под значительным российским влиянием. В их рядах есть генералитет в первую очередь ориентированный на интересы Кремля, что существенно повышает уровень угрозы. Однако неблагоприятная внешнеполитическая конъюнктура и позиция Китая, а также четкая демонстрация нежелания белорусского народа стать жертвами российских интриг и агрессии усиливают сдержанные надежды на то, что в Минске избегут еще одной ошибки исторического масштаба.