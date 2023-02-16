Без тузов в рукавах: Путин вряд ли объявит о шагах по эскалации войны в Украине, – ISW

Владимир Путин уже сделал достаточно, чтобы загнать российскую экономику в тупик. Потери техники и невозможность их восстановить, а также ряд других факторов, явно показывают российского диктатора не в самом лучшем свете.

Специалисты американского Института изучения войны говорят, что в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России Путин вряд ли объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны в Украине.

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Обращение Путина уже несколько раз переносилось: в чем причина

С 1994 года ежегодно 21 февраля российский президент обращается в Федеральное собрание, Государственную Думу и Совет Федерации. Это традиционная речь, приблизительно соответствующая ежегодному посланию президента США "О положении страны".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 15 февраля, что российские федеральные телеканалы выделят час для трансляции обращения Путина. Однако сам бункерный диктатор несколько раз переносил свое ежегодное обращение в Федеральное собрание в 2022 году, вероятно, надеясь в конце концов использовать эту речь для празднования значительных российских побед в Украине.

Но не смог этого сделать из-за отсутствия таких побед и на фоне усиления критики в адрес Кремля за управление войной,

– говорится в отчете ISW.

Поражения на всех фронтах: что происходит в России

Аналитики напомнили и о безумные потери врага и неспособность России восстановить отработанную механизированную технику В краткосрочной перспективе это еще больше ограничивает возможности России в ведении маневренной войны. Международный институт стратегических исследований сообщил, что страна-агрессорка потеряла около 50% своих танков Т-72Б и Т-72Б3М и многие танки Т-80, что заставляет российские войска полагаться на подержанную технику.

Норвежская разведывательная служба (NIS) отметила, что Россия все еще способна производить большое количество стрелкового оружия, ракет и танков, но его оборонно-промышленная база будет продолжать бороться за компенсацию последствий западных санкций.

Российские провоенные блоггеры отмечают, что России необходимо немедленно приступить к модернизации и набору персонала для решения проблем с производством танков. Такие меры вряд ли увеличат способность российской оборонной промышленности производить танки быстро и масштабно, и, безусловно, не сделают этого вовремя, чтобы повлиять на исход российского наступления или украинского контрнаступления, которое начнется в ближайшие месяцы.

– подытожили исследователи.

А своевременное предоставление Западом танков и бронемашин Украине еще больше ослабило способность России вести механизированную войну, поскольку Россия пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе.

Добавим, что украинская разведка ранее предупреждала о том, что Россия планирует новое наступление на Украину В ГУР Минобороны говорят, что оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска. А 14 февраля заметили, что Россия накапливает самолеты у границы с Украиной.