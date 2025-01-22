Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". По мнению Каволи, ситуация на поле боя в этом году будет характеризоваться рядом небольших наступательных действий.

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Каковы шансы массированного прорыва россиян

На вопрос о возможном развитии ситуации на фронте в этом году командующий отметил, что не видит риска внезапного поражения Украины.

Я не переживаю, что Украина может внезапно проиграть. Я не вижу потенциала для массированного прорыва россиян. И это не политическое, а военное видение. Это связано с ситуацией у обеих сторон – эффективная оборона, которую оказывают украинцы, но и также со сложностями для российской стороны создать значительные наступательные силы, чтобы осуществить потенциальный прорыв,

– отметил Каволи.

Американский генерал считает, что в этом году в войне будут преобладать небольшие наступательные операции.

"Мы видим, что они изнурительны для России. Ведь есть причина, почему Россия привезла тысячи и тысячи солдат из Северной Кореи", – объясняет он.

Каволи отметил, что Россия и в дальнейшем будет сталкиваться с напряжением между стремлением наступать и нехваткой живой силы. По его мнению, это существенно повлияет на ход войны и заставит россиян активнее применять средства сдерживания, как они это делают на протяжении последних лет.