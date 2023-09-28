Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас очень сложно давать какие-либо прогнозы.

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Какие риски повторения войны с Россией

Аналитик Николай Белесков однажды в интервью заявлял, что риски повторения войны с Россией увеличиваются. К сожалению, это мнение актуально до сих пор. Белесков пояснил, что некоторые западные коллеги считают, если разгромить Россию, то в стране кафиров начнутся процессы, которые были в Германии после 1945 года. Однако следует учитывать, что исторические аналогии – тема очень изменчивая.

Эксперт объяснил, что сейчас есть разные сценарии того, что может произойти в будущем. По его словам, если у Украины не будет решительной победы военным путем, а боевые действия закончатся миром в нашу пользу, то у россиян возникнут ресентимент и реваншизм.

Под рассказы о "нас предали внутри, воткнули нож в спину", или "если мы подготовимся лучше, разработаем какой-нибудь более эффективный метод войны, на этот раз получится". Может оказаться так, что Россия уже проходит свой версальский или постверсальский период с Гитлером. Как бы эту аналогию ни высмеивали после событий 2014 года, однако Путин действительно копирует поведение Адольфа Гитлера,

– подчеркнул Белесков.

Белесков также заявил, что сравнивать Россию и Германию в некоторых случаях очень тяжело. К примеру, он приводит факт, что Германии понадобилось две мировых войны с глобальным поражением и оккупацией, чтобы стать цивилизованной страной. Ситуация с Россией совсем другая, ведь партнеры крайне осторожно обращаются с ней.

Вместе с тем аналитик подчеркнул, что отсутствие рецидива и повторного полномасштабного вторжения России никто не может гарантировать.

"Эффект сдерживания достигается совокупностью трех вещей: потенциалом воевать, способностью применять силы, а также чтобы другая сторона понимала ваши способности. Как мы увидели на примере России, ее руководства и режима, там не способны к объективной оценке Украины. Поэтому даже если при условии невероятно вооруженных, обученных и многочисленных сил обороны, полного эффекта сдерживания они не гарантируют", – сказал Белесков в интервью.

Впрочем, следует учитывать, что так сценарии развития схематичны. Многие факторы зависят от внешних обстоятельств, в частности, в 2024 году в США будут выборы, поэтому думать, каким будет будущее Украины, очень трудно.

Российская армия неустанно терпит потери

Пока аналитики прогнозируют, какие могут быть сценарии развития, Вооруженные Силы Украины наносят реальные потери врагу. В общем, так называемая "вторая армия мира" уже потеряла более 277 тысяч личного состава.

Только за прошедшие сутки потери врага составили: