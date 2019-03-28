Пойдете ли вы на выборы: опрос
Уже в это воскресенье, 31 марта, мы будем выбирать нового президента Украины. Однако в последнее время имеем печальную статистику – далеко не все граждане Украины собираются голосовать. Преимущественно, низкая явка среди молодежи.
31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.
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Журналисты 24 канала подготовили опрос:
Источник: 24 канал
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