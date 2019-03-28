Пойдете ли вы на выборы: опрос

Идете ли вы на выборы: опрос / Politeka.net

Уже в это воскресенье, 31 марта, мы будем выбирать нового президента Украины. Однако в последнее время имеем печальную статистику – далеко не все граждане Украины собираются голосовать. Преимущественно, низкая явка среди молодежи.