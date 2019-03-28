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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Пойдете ли вы на выборы: опрос

      83 Читати новину українською
      Идете ли вы на выборы: опрос
      Идете ли вы на выборы: опрос / Politeka.net

      Уже в это воскресенье, 31 марта, мы будем выбирать нового президента Украины. Однако в последнее время имеем печальную статистику – далеко не все граждане Украины собираются голосовать. Преимущественно, низкая явка среди молодежи.

      31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список

      Журналисты 24 канала подготовили опрос:

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Бойко Анатолий Гриценко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Опрос 24 Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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