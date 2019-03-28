Чи підете ви на вибори: опитування

Чи йдете ви на вибори: опитування / Politeka.net

Вже в цю неділю, 31 березня, ми обиратимемо нового президента України. Проте, останнім часом маємо сумну статистику – далеко не всі громадяни України збираються голосувати . Переважно, низька явка серед молоді.