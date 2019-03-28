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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Чи підете ви на вибори: опитування

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      Чи йдете ви на вибори: опитування
      Чи йдете ви на вибори: опитування / Politeka.net

      Вже в цю неділю, 31 березня, ми обиратимемо нового президента України. Проте, останнім часом маємо сумну статистику – далеко не всі громадяни України збираються голосувати . Переважно, низька явка серед молоді.

      31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: остаточний список

      Журналісти 24 каналу підготували опитування:

       

       

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      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
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      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Новини України Юрій Бойко Опитування 24 Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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