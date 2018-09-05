Пойманному на взятке и.о. председателя Госгеонедр объявили о подозрении в преступлении

В среду, 5 сентября, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении исполняющему обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Украины Николаю Фощию в получении взятки в размере 3 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

24 канал сообщал, что 3 сентября и.о. главы Госгеонедр Николая Фощия разоблачили на получении взятки в размере 3 тысяч долларов. Он был задержан.

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Прокуратурой области в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей,

– отметили в прокуратуре.

Если Фощия признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.