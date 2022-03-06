Соответствующую информацию он написал в твиттере вечером 6 марта. Это произошло на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Подоляк обратился к НАТО

Наши "правильные" западные партнеры. Пока вы думаете, российские солдаты пытаются уничтожить все наши аэропорты. Чтобы у нас не было самолетов. Чтобы мы не смогли сами закрыть небо,

– заявил Подоляк.

Добавил: "А потом бомбить мирные города и убивать мирных жителей. Вы действительно хотите смотреть его по телевизору?"

Это заявление политик сделал после решения НАТО не вовлекать свои силы в войну в Украине ни на земле, ни на небе. Впоследствии, 6 марта, в Альянсе заявили, что Вашингтон дал "зеленый свет" странам НАТО на передачу истребителей Украине.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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